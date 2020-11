Cristiano Ronaldo davvero incedibile per la Juventus? Secondo Sport.es no! La Juve potrebbe vendere CR7 prima della fine suo contratto, in scadenza nel 2022, per alleviare i bilanci in seguito alla crisi post-lockdown. Il suo stipendio è di 31 milioni di euro all'anno. Ma chi se lo potrebbe comprare? Al momento il Paris Saint-Germain sembra l'unico club con le possibilità e la volontà di sostenere un investimento per il fuoriclasse portoghese.