Juve e Inter guardano in casa Genoa: duello per Gudmundsson

Marco Tripodi

La stagione pazzesca di Albert Gudmundsson non sta passando inosservata neppure alle dirigenze dei principali club italiani e stranieri.

Il nome dell'attaccante del Genoa, autore fin qui di 10 reti e quattro assist tra campionato e Coppa Italia, è da tempo nei taccuini di diverse squadre, abbagliate dal talento puro del folletto islandese.



Nella corsa, ora, si sarebbero inserite anche Inter e Juventus, con i bianconeri disposti, stando a ciò che riferisce la Gazzetta dello Sport, a preparare un'offerta ufficiale per giugno. Sul giocatore c'è però da tempo anche l'attenzione di diversi club inglesi. Ultimi, in ordine cronologico, il West Ham e l'Aston Villa.



Arrivato al Grifone nel gennaio di due anni fa dall'Az Alkmaar per meno di due milioni di euro, Gudmundsson ha visto il proprio valore lievitare tanto che oggi difficilmente il Genoa lo cederebbe per meno di 30 milioni di euro.