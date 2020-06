Corteggiato da Inter e Juventus, Ivan Rakitic allontana il mercato: "Non devo pensare ad altro che al ritorno in campo - ha detto il centrocampista a Tportal - Mi sono allenato bene in questi giorni, mi sento bene e sono convinto che resterò al Barcellona ancora per un po'. Voglio solo giocare e divertirmi: questo significa vincere ancora molti trofei con il Barça".