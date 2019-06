La Juve vuole tenere Miralem Pjanic. E Pjanic vuole restare alla Juve. Poi però in un mercato come quello che sta iniziando, può succedere di tutto. Anche che arrivi un'offerta importante per il bosniaco e che questa venga accettata, da lui e dalla Juve. In tal caso ci sarebbe una soluzione già pronta, di un fedelissimo di Maurizio Sarri: è Jorginho. Di cui si è già parlato con entourage del giocatore e con il Chelsea, il club inglese non si opporrà alla sua cessione anche se dovesse essere confermato il blocco del mercato.