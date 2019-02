Tanti i difensori centrali valutati e trattati in questa fase dalla Juventus. Quello che più piace, però, è forse impossibile da raggiungere. Si tratta di Kalidou Koulibaly, ritenuto da Fabio Paratici perfetto per il progetto bianconero. Tecnicamente e come leadership. Ma pensare di replicare un Higuain-bis appare complicato. Perché il Napoli e Aurelio De Laurentiis non vorrebbero mai cederlo alla Juve, anche a fronte di un'offerta economicamente irrinunciabile. D'altronde le richieste non mancano, arrivano da tutta Europa. E negli ultimi due repentini rinnovi di contratto, lo stesso Koulibaly ha manifestato ulteriormente la volontà di restare a Napoli, lasciare la città per andare alla Juve è forse uno sgarbo che non farebbe mai. Ma la Juve, sorniona, è molto attenta e studia i margini per un clamoroso tentativo.