Il prezzo c'è, è quello giusto, è quello che il Marsiglia pretende: 7 milioni. La trattativa con la Juve prosegue quindi, solo per quel che riguarda la formula (prestito con obbligo condizionato o subito a titolo definitivo) e le modalità di pagamento (la Juve vuole ottenere un anno in più di dilazione, quindi in quattro esercizi). Poi Arek Milik sarà definitivamente bianconero, pure su questo non ci sono più dubbi.