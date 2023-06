. Sarà il mercato più difficile, con tanti nodi da sciogliere a ogni livello, a cominciare da quelli interni. Di questo, anche di questo, si è discusso nel pranzo di lavoro che si è tenuto a Milano proprio oggi, martedì, tra lo stesso Manna e MaxRespinte al mittente le avances pensate in Arabia Saudita (leggi qui ), ancora solo sullo sfondo l'ipotesi del Psg, non ci sono cambi di rotta in vista sul fronte John, l'unico che potrebbe dare un taglio netto ulteriore col presente.quelli a cui di fatto la Juve dovrà rinunciare in assenza di Champions tra incassi diretti e indiretti. La campagna acquisti sarà quindi una conseguenza di chi partirà, tra addii annunciati), altri ancora da definire (, altri ancora in sospeso () e quelli tutti da programmare. Quest'ultima voce riguarda ovviamente gli esuberi di rientro dai prestiti (Tottenham e Lazio vogliono lo sconto per, si cercano altrove soluzioni per) ma anche big come, il pezzo forte con base d'asta fissata a quota 80 milioni con Bayern Monaco in pole davanti alle ricche della Premier come Chelsea, United, Arsenal. Ma nessuno è incedibile, non lo sono i senatori dallo stipendio pesante (vedi), non lo sono i giovani talenti che pur si cerca di blindare (vedi).Ci sarà più tempo per tutto questo. Intanto ci sono tre punti all'ordine del giorno di grande attualità, di cui si è pure discusso in questo pranzo.con una proposta di prolungamento breve (un anno più uno) o brevissimo (solo un anno) al massimo delle condizioni salariali a propria disposizione, il centrocampista francese ci sta pensando nonostante lo United (ma anche Bayern e Newcastle) stia aumentando il forcing con mamma Veronique., con il colombiano chiamato a riflettere su un altro anno a poco più che la metà dell'attuale ingaggio.proprio su richiesta di Allegri che vorrebbe trattenere il polacco: il Marsiglia ha rifiutato la richiesta di sconto della Juve, può iniziare ora tutta una nuova trattativa anche lunga considerando come dalla Continassa sia arrivata la decisione di non esercitare il diritto di riscatto per 7 milioni più 2 di bonus.