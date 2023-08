Lache ha strapazzatonella prima giornata della nuova Serie A ha un quid di diverso rispetto alla precedente. La sensazione di vedere qualcosa di nuovo, fresco e inedito è stata tangibile. Eppure, fatta eccezione pere per il ritorno a casa base di, i bianconeri erano gli stessi del 2022/23. Cos’è cambiato? La squadra diha colpito, soprattutto nel primo tempo, per, capacità di giocare il pallone e, un modo di giocare innovativo, con unache ha esaltato i tifosi juventini. E anche i giocatori che, nelle interviste post gara, hanno detto di essersi divertiti e di sentirsi sulla giusta via.- "Abbiamo fatto una grande partita, soprattutto per l'intensità del primo tempo.. Oggi lo abbiamo dimostrato. Mi trovo bene da seconda punta, non siamo fermi, ci muoviamo,. Proviamo molte cose. Mi trovo bene". Queste le emblematiche parole diche hanno aperto gli occhi anche ai più grandi detrattori di Allegri e a quanti si aspettavano una Juve simile a quelle precedenti. Una rivoluzione improvvisa? In realtà già nel pre campionato la Juve aveva dimostrato di essersi incamminata per la nuova stagione seguendoi. Un cambiamento dunque graduale voluto dalla guida tecnica e testimoniato dal nuovo staff del quale Allegri si è circondato. Una squadra nella squadra in cui è forse arrivatoDal 10 luglio – dopo 18 anni al– l’ex centrocampista è al fianco di Allegri in qualità di collaboratore tattico. In uno staff rinnovato in estate, si è ristrutturata la catena di montaggio. In un’equipe in stile Nfl, ognuno alla Juve ora ha una mansione ben specifica.e fin dalla tournée americana, e dalle amichevoli contro il Milan e il Real Madrid, è apparso chiaro come il nuovo innesto stesse portando una mentalità nuova nel gioco bianconero. Serio, preparato e con una grande personalità. Magnanelli ha subito lanciato un segnale quando, al primo giorno di ritiro,per le visite mediche di rito. Classe 1984, Magnanelli è stata una precisa richiesta di Allegri. I due infatti si conoscono bene. Al, ottennero nella stagione 2007-08 la prima promozione in serie B dei neroverdi, uno dei tanti traguardi raggiunti da una vera e propria bandiera del club.Scontato che poi, alla fine della sua carriera, ottenuta la licenza UEFA A che gli permette di lavorare come allenatore in seconda in Serie A e B, restasse come collaboratore di Alessio, un trampolino di lancio per la Juve.A Torino, ad Allegri serviva un collaboratore giovane, capace e che potessefacilmente con i calciatori. Una boccata d’aria fresca per il sostituto di Paolo, andato al. Figlio del calcio di, Magnanelli si è segnalato fin dalle prime sessioni di allenamento per il piglio che ha avuto in una realtà così diversa dalla precedente. Con lui si è alzatadelle sedute di allenamento e i risultati si son visti in campo.molto più alto e aggressivo, recupero del pallone in avanti eper sfruttare gli esterni, una Juve insomma. Una proposta di gioco fondata, con annessa preparazione mirata, sullae sull’aumento del ritmo, sull’attenzione nellae l’addio alla difesa bassa (si spiegherebbe anche in questo senso la ‘cacciata’ di). Allegri da tecnico si è sempre dimostrato pronto a rimettere in discussione le sue idee, basti pensare a quando prima di undecise di mettere dentro tutti gli attaccanti a disposizione e varare un vincente. Non deve stupire quindi che l'abbai rifatto, che abbia compiuto questo mezzo passo laterale per far spazio alle nuove idee. Soprattutto se arrivano da quello che sembra davvero un. Magnanelli è ancora rimpianto dal Sassuolo. “Mi dispiace molto per il nostro capitano storico, a cui abbiamo anche ritirato la maglia. Gli è stata data l’opportunità di entrare a far parte dello staff di Dionisi, ha iniziato un percorso che gli auguro possa portargli risultati straordinari.ha detto l’addi lui. Nella secolare divisione tra ‘apocalittici e integrati’, in ambito pallonaro, Allegri ha ricusato le sue convinzioni e fatto il primo passo. A goderne potrebbe essere la Juve tutta.