Juventus e Milan sono presenti in Qatar con i propri osservatori e oltre a Kudus del Ghana questa sera in Stati Uniti-Galles punteranno il proprio mirino su un altro talento. Si tratta di Christian Pulisic esterno d'attacco classe 1998 del Team Usa e in uscita dal Chelsea, dove prima con Tuchel e ora con Potter non ha trovato spazi e continuità al punto dall'ipotizzare una cessione già a gennaio.