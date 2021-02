Seguito da Juventus, Milan, Barcellona e Real Madrid, José Gayà non chiude la porta al rinnovo con il Valencia: "Per ora è tutto uguale. Ne parliamo molto. Se ne stanno occupando i miei agenti e non ho molto da dire, se non che ho ancora due anni di contratto. E non c'è fretta. Sono felice qui, l'ho sempre detto (...). Ho molta fiducia nella squadra. Sappiamo tutti che certe persone sono diventate molto importanti per noi, non lo nasconderò. Ma ora con questo mercato possiamo vedere qualcos'altro. Chi è arrivato ha tanta voglia e io ho grande fiducia nella squadra", riporta Marca.