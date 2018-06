Juventus e Milan sono interessate all'acquisto di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo non ha trovato fiducia e gol al Chelsea e vorrebbe tornare a vestire la maglia bianconera ma i Blues vogliono almeno 70 milioni di euro per cederlo in estate. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Milan osserva attentamente la situazione ma il calciatore preferirebbe fare ritorno a Torino dove ha già giocato per due anni segnando spesso gol decisivi.