Sime Vrsaljko, terzino dell'Atletico Madrid, cercato da Napoli, Roma e Juventus, parla a Sportska Novosti del suo futuro: "Il club mi ha dato molta fiducia, ha rifiutato offerte concrete per me e non ha mai trattato la mia cessione. Hanno rinnovato il mio contratto e hanno chiaramente dimostrato di voler contare su di me. Oggi sono felice e soddisfatto della mia situazione all'Atletico Madrid".