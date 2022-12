Tra Roma e Karsdorp siamo alle prove di disgelo dopo lo sfogo di Mourinho del 9 novembre. L’esterno olandese ha ripreso ad allenarsi a Trigoria tre giorni prima di partire per il Portogallo, dopo aver saltato la tournée in Giappone, mandando un certificato medico su un presunto disagio psicologico successivo a quanto accaduto appunto nel match contro il Sassuolo. In Portogallo Karsdorp è partito titolare contro il Cadice, giocando però solo 45’, ed è stato in panchina per tutta la partita di martedì contro il Casa Pia. Ieri ha fatto un buon allenamento, il preparatore atletico Rapetti lo ha spesso incoraggiato, Mourinho ne sta studiando gli atteggiamenti. Anche perché nessuno intende svendere l’ex Feyenoord. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, alla finestra ci sono la Juve e l’Ajax, ma anche Marsiglia e Fulham.