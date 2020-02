Proseguono le iniziative della Juve nel campo eSports e per avvicinare i propri player ufficiali su eFootball PES 2020 ai tifosi, il club bianconero ha annunciato per venerdì 14 febbraio (ore 15) un evento nel Flagship Store di Milano: un 'Meet&Beat' che permetterà ai fan di affrontare personalmente i tre membri del Team eSports Juventus (Ettore Giannuzzi, Renzo Lodeserto, Luca Tubelli), secondi in classifica nel campionato eFootball.Pro. "In programma, oltre alle partite 1vs1, ci sono tantissime sorprese, tra cui un Q&A in cui i fan potranno chiedere ai giocatori consigli su tattiche, skills, formazioni e curiosità inerenti al gioco di PES e il commento LIVE delle partite con la voce delle telecronache bianconere, Enrico Zambruno", si legge nel comunicato.