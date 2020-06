Sono Juventus e PSG le squadre che da tempo monitorano con attenzione la situazione di Gigio Donnarumma. Il portiere è in scadenza al 30 giugno 2021 e al momento non c'è l'accordo tra lui e il Milan per il rinnovo di contratto. È previsto un incontro con l'agente, Mino Raiola, nelle prossime settimane per provare a sbloccare la situazione.