Moise Kean ha appena 18 anni. Stagione dopo stagione, è sempre stato uno dei giocatori più in vista e più chiacchierati dell'intero panorama internazionale per quel che riguarda i talenti del futuro. Soprattutto in Italia, ma non soltanto. Millennial dei record: primo a debuttare in Champions, primo a esordire in serie A, primo a segnare nei cinque principali campionati europei. E via così. Poi il prestito al Verona, con 4 gol in 19 presenze prima che un infortunio lo costringesse ai box da marzo in poi. Infine il recupero e l'avventura entusiasmante all'Europeo Under 19, dove si è riproposto prepotentemente all'ordine del giorno nonostante la beffarda sconfitta in finale con il Portogallo. C'è chi ha voluto notarlo sostanzialmente per l'esultanza alla Balotelli, ma c'è soprattuto chi ha visto tutto il suo strapotere fisico e tecnico nel fare la differenza ancora una volta sottoetà. Ora è di nuovo tempo di parlare di mercato.



