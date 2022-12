Juventus è il club con più giocatori ad aver vinto il Mondiale nella storia del calcio, con Angel di Maria e Leandro Paredes sono ora in totale 27 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HlxSvq9Meg — JuventusFC (@juventusfc) December 18, 2022

. Lionel Messi ha raggiunto l’apice della sua carriera professionistica, riportando la Coppa in Argentina, a distanza di 36 anni, da quel lontano 1986., sottolineata dalle parole di Di Maria - ““Non hanno mai permesso che mi arrendessi. Erano sempre lì ad incitarmi fino alla morte. Voglio solo ringraziare mia moglie e le mie figlie per essere sempre al mio fianco. Le amo con tutta l’anima. Campioni del mondo!” - e di Paredes - “Campioni del mondo” -,, infatti,. Grazie al successo ottenuto con Angel di Maria e Leandro Paredes, i calciatori bianconeri campioni del mondo sono ora in totale 27.- Bertolini, Varglien, Caligaris, Borel, Combi, Ferrari, Monti, Orsi e Rosetta (1934); Foni e Rava (1938); Zoff, Cabrini, Gentile, Scirea, Tardelli e Rossi (1982); Deschamps e Zidane (1998); Buffon, Cannavaro, Del Piero, Camoranesi e Zambrotta (2006); Matuidi (2018); Di Maria e Paredes (2022).