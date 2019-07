Gianluca Petrachi ha parlato. E tra le tante cose che ha detto in conferenza stampa, emerge anche chiaro e forte come sia nato un asse di mercato con la Juve. A quali e quanti affari possa portare in futuro lo potrà dire solo il tempo, da Nicolò Zaniolo in poi. Ma dopo lo scambio Luca Pellegrini-Leonardo Spinazzola, benedetto dal bilancio, il presente vede Juventus e Roma alleate per un obiettivo comune: Gonzalo Higuain. La Roma è uscita allo scoperto, anche pubblicamente. La Juve sponsorizza questa soluzione per mille motivi, aprendo anche a formule che possano agevolare questa operazione in chiave giallorossa: come quella del prestito, persino biennale nel caso in cui ci fosse l'apertura da parte di Higuain a prolungare il contratto per spalmare l'ingaggio e agevolare le pratiche in uscita dalla Continassa. La Roma vuole Higuain, la Juve vuole darglielo. Però...



HIGUAIN FA MURO - ...però Higuain non ci sta. O quantomeno non ci sta ancora. E un anno dopo, il braccio di ferro interno con la dirigenza bianconera si ripropone. Perché come e più di un anno fa, la Juve è stata chiara con Higuain e il suo fratello-agente Nicolas, ribadendo la posizione degli scorsi mesi: il Pipita non fa più parte del progetto, nonostante Sarri e nonostante le resistenze di Higuain. Dal canto suo Nicolas ha anche pubblicamente dichiarato che in Italia vale solo la Juve come ipotesi per Gonzalo, anche se per ora dall'estero nessun top club si è dimostrato interessato al rilancio del Pipita, che non si sente ancora pronto per tentare l'avventura in Cina. La Roma invece c'è, non molla, insiste, forte del fatto di poter assicurare all'argentino un ruolo da protagonista assoluto e della sponda concreta ottenuta dalla Juve. Che ora è chiamata a trovare una soluzione con Higuain, cercando di evitare uno scontro che non servirebbe nessuno.