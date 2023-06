Alvaro Morata è a un passo dal rinnovo di contratto con l'Atletico Madrid, ma la notizia non è in realtà vista in maniera negativa in chiave mercato da Juventus e Roma che erano in prima fila per lui. Lo spagnolo era infatti in scadenza 30 giugno 2024 e, di conseguenza, l'unica possibilità per acquistarlo era quella di pagare all'Atletico il costo del suo cartellino, ma oggi, con un contratto prolungato di altre due stagioni, per i club italiani si apre anche la possibilità di trattare per un prestito con diritto/obbligo di riscatto spostando al termine della prossima stagione l'esborso economico.