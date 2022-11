José Maria Gimenez, difensore dell'Atletico Madrid, ha estimatori in Italia. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il giocatore, legato ai Colchoneros fino al 2025, sarebbe nell'agenda di Juventus e Roma. In particolare, Mourinho lo considererebbe un profilo molto gradito. Se l'Atletico dovesse fare un passo in avanti per la cessione, i bianconeri e i giallorossi potrebbero provarci.