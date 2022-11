Joao Felix, De Paul, Lemar e Carrasco. Sono questi, secondo Cadena Ser, gli epurati dell'Atletico Madrid, pronti a partire già da gennaio dopo l'eliminazione dall'Europa della squadra di Simeone. Il club spera di riuscire a piazzare almeno 2 dei 4 in modo da riportare in attivo i conti e trovare qualche rinforzo per terminare nel migliore dei modi la stagione.