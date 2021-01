A poche ore dalla chiusura del mercato invernale la più lunga telenovela di questa sessione di trattative non conosce ancora la parola fine.

A lasciare nell'incertezza i tifosi di almeno tre squadre è la situazione di Gianluca Scamacca, il cui futuro immediato appare ancora avvolto nella nebbia.



Da oltre un mese il destino del giovane centravanti romano assomiglia al movimento di una molla che si allunga ora verso Torino, sponda Juve, ora verso Sassuolo, per poi tornare al punto di partenza, il Genoa. E proprio in quest'ultima posizione potrebbe, a sorpresa, restare almeno fino al prossimo giugno. Il giro di punte che sembrava doverlo far tornare anticipatamente in Emilia, e da lì magari vederlo successivamente virare verso Vinovo, si è infatti improvvisamente sbloccato.



A rischiare di far saltare il banco sono le difficoltà incontrate dal Genoa nel mettere le mani su colui che dovrebbe sostituire l'attuale numero 9 rossoblù. Il ritorno a Pegli di Mbaye Niang, che nei giorni scorsi pareva imminente, ha subito una brusca frenata e l'accordo tra il Grifone e il Rennes non sembra più così scontato. E senza una punta che sopperisca alla partenza di Scamacca il club di Preziosi non concederà il via libera al ragazzo. Con buona pace di Sassuolo e Juventus che a quel punto dovranno attendere la prossima estate per formalizzare un'operazione che pareva già sul punto di definirsi.