“Questo è un mercato di opportunità. E noi logicamente dobbiamo stare attenti a tutto. Come tutte le società e tutti i direttori sportivi devono essere vigili sul mercato. Se non ci saranno investimenti, è perché abbiamo una rosa competitiva e siamo a posto e al completo in tutti i settori, quindi non faremo nulla”. Al netto di questa fase di studio, d'attesa, il tempo stringe per tutti e bisogna serrare le fila. Così p. Prima di tutto, la quarta punta.. Fin qui insormontabile, nelle prossime ore chissà. Il Sassuolo ha sempre preteso per ora la cessione a titolo definitivo, anche se declinabile in un prestito (pure lungo, di 18 mesi) con obbligo di riscatto. I bianconeri oltre al diritto non sono ancora andati. Per quanto l'intesa sulla valutazione complessiva, circa 22 milioni, in realtà sia stata individuata da tempo. E poivalutato tra i 10 e i 12 milioni di euro., esterno neozelandese di origini italiane classe 2000. Un affare da almeno 5 milioni di euro, necessari per battere la concorrenza. E che potrebbe ricalcare da vicino quello che un paio di anni fa Juve e Sassuolo fecero per portare in Italia un certo Merih Demiral.