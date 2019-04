Manca soltanto l'aritmetica, ma per l'ottavo scudetto consecutivo della Juventus è ormai soltanto questione di tempo, o meglio di numeri. I bianconeri con la vittoria sul Milan hanno conquistato 84 dei 93 punti disponibili con 27 vittorie 3 pareggi e soltanto 1 sconfitta e per alzare al cielo la coppa del campionato italiano potrebbe già oggi, non servire un'altra partita giocata in campo.



IL VANTAGGIO SUL NAPOLI - 21 sono oggi i punti di distacco che separano il Napoli dalla Juventus con una gara in meno da giocare e con 24 punti disponibili per la squadra di Carlo Ancelotti già la partita di questa sera contro il Genoa potrebbe rivelarsi decisiva. Sì perché oltre al già citato distacco in classifica, la Juventus ha il vantaggio sulla diretta rivale anche nello scontro diretto in caso di arrivo a pari punti, frutto delle due vittorie (per 3-1 e 2-1) ottenute rispettivamente nella gara di andata a Torino lo scorso 29 settembre e nel ritorno al San Paolo del 3 marzo.



COSA MANCA - In caso di sconfitta del Napoli questa sera contro il Genoa la Juventus potrà quindi già festeggiare lo scudetto numero 8 consecutivo senza neanche scendere in campo (o meglio grazie alla vittoria per 2-1 conquistata contro il Milan). Se invece il club azzurro dovesse centrare un risultato positivo (pareggio o vittoria) la Juventus avrebbe comunque in mano il match point già nella prossima sfida in trasferta contro la Spal a Ferrara. Mantenendo il vantaggio di 18 punti al termine della prossima giornata, e con 18 punti ancora disponibili, lo scudetto sarebbe in ogni caso aritmetico.