Sarà dura per la Juventus spuntarla, perché nella corsa a Gabriel Veron il Real Madrid sembra aver messo il turbo, provando ad anticipare la concorrenza con un'operazione in stile Vinicius jr e Rodrygo. Ossia bloccando il ragazzo per tempo, lasciarlo una stagione in più in Brasile per farsi le ossa prima di esibirlo sui più importanti palcoscenici mondiali. Un po' Douglas Costa, un po' Gabriel Jesus, il vincitore del Pallone d'oro all'ultimo Mondiale Under 17 non doveva nemmeno esserci e probabilmente, se non fosse stato per l'assenza del gioiello del Flamengo Reinier, non sarebbe stato nemmeno la stella di prima grandezza del torneo.



IL PALMEIRAS LO BLINDA - E' bene ricordare infatti come il Brasile, che festeggia oggi il suo quarto titolo iridato di categoria, non avrebbe dovuto partecipare alla competizione ospitata a causa della rinuncia del Perù per questioni di sicurezza, non essendo riuscito a qualificarsi attraverso un pessimo Sudamericano Under 17. Il calcio è però pieno zeppo di storie di questo genere e negli occhi di appassionati e addetti ai lavori oggi restano le clamorose accelerazioni e i dribbling nello stretto del gioiello classe 2002 del Palmeiras, che non ha perso tempo e nelle scorse ore ha rinnovato il contratto di Gabriel Veron fino a dicembre 2024.



BRASILIANO ARGENTINO - Questo significa che chi vorrà puntare su di lui dovrà sborsare una cifra molto importante. Talento tipicamente brasiliano ma con quella spruzzata d'Argentina nel cognome, frutto di un suggerimento di un vicino di casa dei suoi genitori che stravedeva per la Brujita, il centrocampista che in Italia ha fatto sognare le tifoserie di Sampdoria, Parma, Lazio e Inter. Per Gabriel si è messa in fila la Juventus, ma sarà dura vincere la sfida col Real Madrid, che sembra aver già prenotato il colpaccio del futuro.