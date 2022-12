. L'avventura al Mondiale per lui (e Filip Kostic) è durata meno che per tutti gli altri bianconeri, il tempo di disputare 79 minuti in tre partite e segnare un solo inutile gol. Intanto Vlahovic è tornato a Torino,con l'obiettivo di arrivare al totale recupero nel minor tempo possibile. Anche perché la Juve ne ha un grande bisogno, nonostante pure in sua assenza sia riuscita a ritrovare continuità di risultati e un'anima prima della sosta lunga.Ma un certo malcontento ormai da qualche tempo comincia a filtrare, il 2022 è iniziato con il suo clamoroso quanto voluto passaggio alla Juve ma non si è sviluppato e di sicuro non è terminato come avrebbe voluto. Colpa della pubalgia, forse non soltanto però.disposto com'è ad ascoltare gli interessamenti di tutti quei topo club interessati a strappare Vlahovic alla Juve già la prossima estate. C'è sempre e c'è ancora, nonostante il secco rifiuto dello scorso inverno. Ci sonoe Manchester, che là davanti hanno bisogno di più di qualcosa. Ci sarebbero pureMonaco, pronti a vivere un'estate in cui puntare su un numero 9 puro.