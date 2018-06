Secondo l'edizione torinese de Il Corriere della Sera, la Juventus è tornata a prendere il considerazione il nome di Jakub Jankto per il suo centrocampo. Il quotidiano parla di un contatto avvenuto ieri tra i due club per il ventiduenne ceco, che in questo momento non vanta ottimi rapporti con il club che ne detiene il cartellino dopo aver raccontato la sua versione sui ritiri svolti in hotel non all'altezza nel corso della stagione appena conclusa. Jankto è da sempre sotto gli occhi della Juventus perché molto ben conosciuto da Pavel Nedved, ma il suo nome sembrava di recente essere uscito un po' dai radar. Secondo la ricostruzione, l'Udinese e la Juve potrebbero ragionare anche dei prestiti di Mandragora e Cerri.