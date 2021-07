Simone Padoin entra ufficialmente nello staff tecnico della Juventus e avrà la possibilità di lavorare al fianco di Massimiliano Allegri a partire dalla prossima stagione. A comunicarlo è il club bianconero con una nota sul proprio sito internet: "Un graditissimo ritorno nel gruppo della Juve. Si tratta di Simone Padoin, che da oggi è ufficialmente parte dello staff tecnico, in qualità di collaboratore.



Si diceva, si tratta di un graditissimo ritorno: Padoin ha vestito la maglia bianconera dal 2012 al 2016, vincendo la bellezza di 5 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane. Adesso inizia una nuova avventura, di nuovo nella famiglia bianconera: bentornato, Simone, e buon lavoro!".



Soltanto lo scorso 17 luglio, Padoin era stato protagonista di un blitz alla Continassa per parlare con Allegri, circostanza nella quale sono stati evidentemente messi a punto gli ultimi dettagli prima del suo ritorno alla Juventus, seppur in altra veste rispetto a quella da calciatore.