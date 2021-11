A volte sembra anche una questione di mode. Ecavalcando ovviamente l'onda del territorio in cui passo dopo passo si è imposto: sostanzialmente il nord Europa. E se Frenkieè stato il gioiello della sua scuderia, è altrettanto vero che un talento del genere può chiamare altri talenti. Così. Proprio per parlare di questi ultimi tre grandi acquisti della sua agenzia, la Hcm Sports Management.. In rotta con il Manchester United, andrà via con ogni probabilità a gennaio, magari in prestito. E allora sta cercando una nuova squadra, bussando anche alla porta della Juve, che non ha detto di no pur sapendo le proprie condizioni: prima di tutto vendere, poi la priorità a elementi con altre caratteristiche. Ecco perché la pista non si è scaldata.. E sempre con l'agente dovranno partire i dialoghi per, che ora si allena da solo a Utrecht in attesa di capire come voltare pagina a gennaio: ha lasciato la Sampdoria e Raiola, con la Juve dovrà essere trovata una soluzione. C'è un nuovo asse, per scelta e per forza, quello tra il club bianconero e Dursun. Con un obiettivo nemmeno troppo nascosto: se De Jong dovesse davvero lasciare Barcellona, presto o tardi, la Juve vorrà esserci.