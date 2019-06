Chi ben comincia ​è a metà dell'opera, dice il proverbio. E riguardando all'esordio in Serie A di Luca Pellegrini, forse il proverbio non era così sbagliato. Roma-Frosinone, 26 settembre del 2018, Pellegrini ​è da poco subentrato in un match agevole per i giallorossi, ma questo non gli impedisce di osare.e assist arretrato per il rigore in movimento di Kolarov. A 19 anni, 6 mesi e 19 giorni, ​è più che un biglietto da visita.