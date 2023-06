C'è anche il Lens tra i club interessati a Denis Zakaria. La rivelazione degli ultimi campionati di Ligue 1, ora qualificata anche in Champions, cerca elementi di esperienza con cui rafforzare anche il centrocampo. E lo svizzero della Juve potrebbe trasformarsi in un'opportunità, anche se la valutazione di 20 milioni spaventa un po' il club francese: parti al lavoro, la pista può scaldarsi in fretta.