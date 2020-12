Arthur non è stato certo fortunato ultimamente: l'infortunio patito nel match con l'Atalanta non gli permette di mettere nelle gambe e nella testa quella continuità di prestazioni di cui avrebbe bisogno per prendere in mano le redini del centrocampo della Juventus. Come risolverà allora il rebus centrocampo Andrea Pirlo domani sera contro il Parma? ​I due mediani dovrebbero essere Bentancur e Rabiot. L'uruguaiano è reduce da una prestazione più che positiva contro la Dea e il tecnico dovrebbe concedergli continuità. Il centrocampista francese, subentrato proprio ad Arthur, non ha giocato bene e domani sera avrà subito la possibilità di rifarsi. A McKennie, invece, dovrebbe essere concesso un turno di riposo.