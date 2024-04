Come un fulmine a ciel sereno.del mister, sta facendo un grandissimo lavoro con dei ragazzi, cominciato già da un po' di tempo e alla fine dell'anno, quando avremo le carte in tavola, riusciremo ae non c'è bisogno e soprattutto vogliamo mettere tutte le energie verso i nostri obiettivi”. Max ha sì un

- La posta in palio è troppo importante, ma suona anche comeEcco perché Giuntoli, con le sue dichiarazioni, cerca di mantenere compatto il gruppo in vista di un finale di stagione che può diventare dolce. Poi,per evitare beffe.