Tra i nomi in ballo fra Juve e Mino Raiola c'è anche quello di Blaise Matuidi, centrocmpista bianconero che va in scadenza al termine della stagione. Le trattative vanno avanti da qualche mese ma ancora non c'è la fumata bianca tra il club e l'agente dell'ex stella del Psg che vorrebbe un prolungamento di due anni mentre la Juve al momento è ferma ad uno. La sensazione però è che alla fine le due parti arriveranno ad un accordo.