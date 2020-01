Torna in campo l’Inter di Antonio Conte che, dopo il successo di ieri della Lazio, arriva al Via del Mare di Lecce per riprendere la corsa scudetto dopo il pareggio della scorsa settimana contro l’Atalanta. I salentini, che in casa non hanno ancora vinto una partita, cercano una rivincita dopo la sconfitta per 4-0 della gara d’andata a San Siro. Scelte obbligate per l’Inter, che in settimana si è sbarazzata del Cagliari in Coppa Italia. Un unico dubbio per Conte, in difesa, tra Godin e Bastoni. A centrocampo rientrano dal 1’ insieme Sensi e Barella, in avanti confermatissima la coppia d’oro Lukaku-Lautaro.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



LECCE (3-4-1-2): 21 Gabriel; 13 Rossettini, 6 Lucioni, 39 Dell'Orco; 29 Rispoli, 14 Deiola, 4 Petriccione, 7 Donati; 8 Mancosu; 30 Babacar, 9 Lapadula. Allenatore: Fabio Liverani.



INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 12 Sensi, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 Lautaro. Allenatore: Antonio Conte.



STATISTICHE - Ecco alcune statistiche fornite da Opta: Il Lecce ha segnato solo tre gol nelle ultime nove partite contro l’Inter in Serie A, mai più di uno a partita. Il Lecce ha guadagnato quattro punti nelle ultime due sfide casalinghe contro l’Inter in campionato: i giallorossi non sono mai rimasti imbattuti per tre gare interne consecutive contro i nerazzurri. Il Lecce ha non ha vinto nessuna delle ultime 12 partite casalinghe in Serie A (4N, 8P): solo una volta ha toccato 13 gare interne senza successi nel massimo campionato, nel 2009. L’Inter ha ottenuto 25 punti sui 27 disponibili in queste prime nove trasferte di campionato: i nerazzurri non ne avevano mai conquistati più di 23 a questo punto della Serie A. La prima rete in Serie A dell’attaccante dell’Inter Lukaku è arrivata proprio contro il Lecce nella gara di andata: nella scorsa stagione di Premier League ha segnato in entrambe le sfide solo contro il Southampton.



A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI GIANCARLO PADOVAN PER 100ESIMO MINUTO