Per la prima volta Paul Pogba ha corso per una settimana intera senza sentire dolore al ginocchio. Questa è la miglior notizia possibile per chiudere l'anno, poi dalla prossima settimana si potrà procedere ad aumentare gradualmente i carichi anche se una data per il rientro, in casa Juve, non la fissano ancora. Prima, come già successo per Federico Chiesa, si dovrà tenere almeno un test ad hoc per lui.