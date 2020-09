Questa è la settimana della verità per l'arrivo alla Juventus di Luis Suarez: il Barcellona sta accelerando per la rescissione contrattuale del centravanti uruguayano, con il club bianconero ad attendere alla porta per poterlo subito ingaggiare. Oggi la Gazzetta dello Sport rivela le cifre del contratto che la Juve offrirà al Pistolero: