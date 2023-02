Poteva andare meglio guardando alle altre teste di serie nell'urna di Nyon, poteva però anche andare molto peggio pensando soprattutto all'Arsenal capolista in Premier. Resta un avversario ostico, solido, in grado di essere ancora oggi in corsa per la vittoria della Bundesliga essendo oggi il: ottavo attacco e sesta difesa della Bundesliga.. Un girone già studiato dalla Juve, essendo quello con il Nantes. Pratica archiviata in fretta, quattro vittorie nelle prime quattro giornate (2-1 al Qarabag, 3-0 sul campo dell'Olympiacos, 2-0 e 4-0 al Nantes), poi due pareggi (1-1 con Olympiacos e Qarabag)., fin dall'inizio del ciclo di Roberto Mancini ct nel giro della Nazionale pur essendo rimasto fuori dall'Europeo vinto. Capocannoniere stagionale con 13 gol, pericolo pubblico numero uno in situazione di palla inattiva, al picco di rendimento in carriera.FORMAZIONE TIPO – Difesa a tre o difesa a quattro, 3-5-2 o 4-2-3-1, il Friburgo ha dimostrato di saper cambiare pelle a seconda del momento e dell'avversario. Proprio quest'ultimo assetto è quello con cui ha reagito allo scivolone di Dortmund (5-1), vincendo le successive partite con Stoccarda e Bochum.