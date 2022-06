La Juventus avrà un nuovo segretario generale: Massimo Cosentino. Il comunicato arriverà e sancirà l'inizio ufficiale della nuova avventura, ma la Juve ha già scelto la nuova figura, che andrà ad implementare la struttura, prendendo alcune mansioni di Paolo Morganti, Head of Football operations bianconero. Ex Inter, dove è stato segretario dal 2016 al 2021, nell'ultimo anno è stato direttore generale del Sion. Ora il 42enne torna in Italia, alla Juventus.