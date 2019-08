La Juventus non molla Romelu Lukaku e sta pensando ad un nuovo sorpasso all'Inter per acquistarlo dal Manchester United anche dopo il no alla chiusura della trattativa con l'inserimento del cartellino di Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Repubblica la Juventus è pronta a pareggiare qualsiasi offerta cash che faranno i nerazzurri senza l'inserimento di alcuna contropartita.