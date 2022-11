Programmazione e ambizione sono due parole chiave per Maldini e Massara. I profili da inserire nella rosa di Pioli vengono analizzati e studiati a lungo prima di prendere una decisione definitiva. E quale migliore occasione di un Mondiale per andare alla ricerca dei rinforzi adatti ad alzare il livello della rosa?Il club rossonero vuole verificare l’impatto in una competizione così importante di Kiwior, gioiellino dello Spezia sul quale si è inserito l’Atletico Madrid.Kiwior ma non solo: il Milan seguirà con attenzione anche Alvarez, mediano classe 1997 dell’Ajax e punto di forza del Messico, il Diavolo prende nota.