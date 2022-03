Quando torna? A fine anno solare. E poi? Poi si vedrà. Solo l'evoluzione clinica del suo recupero potrà far capire a Kaio Jorge e alla Juventus se sia più giusto completare l'intera stagione a Torino, magari secondo un percorso graduale che possa passare anche da tanta Under 23 o se da gennaio in poi mandarlo in prestito per giocare con continuità in serie A.