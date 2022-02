Alla fine Max Allegri aveva parlato bene sempre per usarlo mai: è Kaio Jorge. Rifiutato anche il Basilea dopo Granada, Wolfsburg, Salernitana, Cagliari e Sassuolo. Poi è arrivato il gravissimo infortunio che lo terrà fuori per almeno 8 mesi. Un crack che ne cambia anche il futuro, perché in estate sarebbe davvero dovuto andare via in prestito. Invece resterà per essere curato, aspettato, rilanciato con calma in Under 23.