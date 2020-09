La Juventus, insieme ad altri club di Serie A, è in pressing per la riapertura parziale degli stadi, nonostante le ultime parole del Premier Giuseppe Conte “riaprirli al pubblico sarebbe prematuro”. Come scrive Tuttosport, il club bianconero perde, in base all’avversario, tra ricavi da abbonamento, ricavi da biglietteria e da servizi aggiuntivi gare tra i 2 e i 4 milioni a partita. Voce che incide per circa il 15% sui ricavi operativi.



IL PIANO - Sempre secondo il quotidiano, la Juve aveva già preparato un piano sicurezza per arrivare pronti alla partita contro la Sampdoria: dagli 8mila ai 16mila spettatori, arrivi scaglionati, controllo della temperatura, distanze, vigilanza continua tramite steward. Questo il progetto bianconero che la Vecchia Signora si è visto rigettare dal governo. Un piano promosso dalla Regione Piemonte. Ma non da Conte.