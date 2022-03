Il primo colpo in vista della prossima stagione? Federico Chiesa. Già, perché se in caso di Champions scatterà l'obbligo di riscatto, in ogni caso la Juve ha deciso che sarebbe stato esercitato anche il diritto. Che porterà nelle casse della Fiorentina quaranta milioni più dieci di bonus, da sommare ai dieci milioni già pagati per il prestito biennale.