Servivano 40 giorni, almeno. Sembrava dovesse aspettare anche l'anno nuovo per tornare a pieno regime. Invece,Già, perché la squalifica di Rodrigounita all'infortunio di Sami(Roma nel mirino per il vice-capitano bianconero), dovrebbe spalancare le porte della titolarità ad Emre Can.Così il derby diventerà, di fatto, il vero punto di partenza dell'esperienza di Emre Can in bianconero.. In palio ci sono tre punti fondamentali per consolidare il dominio in campionato, senza dimenticare che il derby è sempre il derby, anche a Torino.Ma la prova di Emre Can sarà: le valutazioni sono in atto da tempo, la società bianconera sta cercando di capire anche e soprattutto la tenuta in proiezione di una stagione lunga e dispendiosa. Nel caso in cui riaffiorassero quei dubbi che ora Emre Can sta spazzando via, un centrocampista in più potrebbe diventare più che utile, scongiurando così il rischio della coperta corta nei prossimi giorni passerà dalla linea mediana al pacchetto degli esterni bassi (ma quella è un'altra storia).