Per essere passata prima nel girone la Juve poteva essere più fortunata. Certo, mai come quest'anno, in Europa, si assiste al dominio dei grandi campionati europei: tre italiane, quattro inglesi, quattro spagnole, tre tedesche e due francesi. Un piccolo assaggio di Superlega dal qualche non è facile pescare a prescindere.che può pescare una tra Tottenham, Real Madrid, Lione, Chelsea e Borussia Dortmund.