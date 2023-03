Questa stagione è ormai entrata nel vivo, eppureÈ tempo infatti delle prime anteprime e proiezioni della. L’indiscrezione è del portale specializzato La Maglia Bianconera che ha presentato come sarà la prossima divisa indossata da Danilo e compagni.- "Le strisce dovrebbero avere un effetto "" a richiamare il manto della. Colori pieni, ma sbordature tra una striscia e l'altra. Il terzo colore non sarà l'oro, ma il giallo (""), che dovremmo trovare, oltre che sui loghi e sui bordini, anche sulle stripes adidas e sul bordo dello sponsor. Il colletto dovrebbe essere nero, così come il pannello sul retro che ospita nomi e numeri".- La nuova maglia insomma non dovrebbe discostarsi troppo da quella attuale, la maggiore differenza risulterebbe nelle strisce che oggi prevedono una serie di piccoli triangolini con andamento a zig zag, di solito accompagnato dal blu. Una lunga tradizione cominciata negli anni '80 e riproposta anche nel 2017/18.