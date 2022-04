Sarà una Juventus in versione carioca. Arrivano le prime anticipazioni sulla quarta maglia che i bianconeri presenteranno ufficialmente il 15 aprile e indosseranno nel corso di questa stagione, il sito specializzato Footy Headlines svela le immagini del nuovo kit, nato da un'idea dello sponsor tecnico Adidas in collaborazione con lo street artist brasiliano Eduardo Kobra. La divisa presenterà infatti un effetto carioca nei suoi colori, blu (in diverse sfumature) e giallo si mischieranno con nero e bianco in forme geometriche quadrate e triangolari. E un diamante che racchiuderà il main sponso sul petto.



