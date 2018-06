Il Chelsea in settimana ha presentato un'offerta alla Juventus per Daniele Rugani. A Milano, qualche giorno fa, c'è stato un incontro tra l'agente del calciatore Davide Torchia e Fabio Paratici che però non ha accettato la proposta da 30 milioni di euro fatta pervenire dal club inglese.Secondo Sportitalia la Juve non cederà Rugani per meno di 35/40 milioni di euro. Al suo posto la Vecchia Signora ha sondato Godin, Savic e de Ligt.